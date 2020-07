Inzaghi sfida Inter e Atalanta: “La Lazio non vuole arrivare quarta”

Inzaghi ha parlato del percorso della Lazio in questa stagione e della corsa al secondo posto con Inter e Atalanta. L’allenatore sottolinea i meriti della sua squadra e punta al migliore piazzamento possibile in Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di SkySport

SFIDA APERTA – Simone Inzaghi fa il punto della situazione sulla corsa dei biancocelesti con Inter e Atalanta: «Ho rivisto la Lazio che conoscevamo prima con una rosa adeguata per fare determinate partite. Sappiamo quant’è difficile il campionato di Serie A. Quello che è più importante per noi è la vittoria di stasera. Mancano due partite e non vogliamo arrivare quarti: la squadra non lo merita. Abbiamo anche la classifica dei cannonieri per Immobile e degli assist per Luis Alberto. Quest’anno c’è stata la vittoria di Supercoppa, record di vittorie, il ritorno in Champions League: questi ragazzi sono stati speciali. Dispiace che in questo momento non abbiamo i nostri tifosi».