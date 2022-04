Inzaghi lavora sulla testa dell’Inter: il messaggio ripetuto prima del derby – CdS

Inzaghi si è dovuto ‘reinventare’ psicologo per far uscire l’Inter dalle difficoltà di febbraio e marzo. Il Corriere dello Sport rivela le frasi utilizzate dal tecnico nello spogliatoio prima del derby di Coppa Italia.

MESSAGGIO MOTIVAZIONALE – Simone Inzaghi ha dovuto lavorare a lungo per capire cosa è successo all’Inter nel buio fra il derby di campionato col Milan e la partita con la Juventus. Lo ha fatto provando a far uscire l’orgoglio, compattando lo spogliatoio durante la sosta dopo le critiche (da lui rigettate) a seguito dell’1-1 con la Fiorentina. Il Corriere dello Sport, oltre a sottolineare come i risultati si siano poi visti, aggiunge un dettaglio relativo a martedì. Prima del derby di Coppa Italia Inzaghi ha caricato la squadra con poche semplici parole: «Siamo al quarto derby e non ne abbiamo ancora vinto uno. Questo è quello giusto». Un messaggio che Inzaghi ha ripetuto più volte, portando l’Inter alla partenza sprint che ha abbattuto il Milan.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti



Per leggere la notizia completa, acquista il Corriere dello Sport in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.