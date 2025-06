Inzaghi lascia il Pisa e saluta: «Fatico a dirlo, ma cuore nerazzurro!»

Pippo Inzaghi lascia Pisa da trionfatore, dopo aver condotto la squadra toscana alla storica promozione in Serie A. Un’impresa memorabile, culminata con l’abbraccio di un’intera città. L’addio è arrivato via social, con un post pubblicato su Instagram che racchiude emozione, gratitudine e… un pizzico di ironia.

L’ADDIO – Pippo Inzaghi lascia il Pisa dopo aver conquistato meritatamente la promozione dalla Serie B alla Serie A, Palermo lo aspetta per ripartire con un nuovo capitolo della sua vita. Questa la lettera di saluti pubblicata sui social: «E con oggi si chiude un’annata straordinaria con il Pisa! Ho dato tutto me stesso per condurre i miei ragazzi dove questa piazza eccezionale meritava». Ma è l’ultima frase a strappare un sorriso, e a far rumore tra nostalgici e amanti della scaramanzia calcistica: «Portate ancor più in alto la grande torre! Fatico quasi a dirlo, visto il mio passato, ma da oggi il mio cuore avrà anche un pezzetto nerazzurro».

Inzaghi, da oggi un cuore un po’ più… nerazzurro (ma con fatica!)

IN PASSATO – Ecco, proprio quel “nerazzurro” è il punto. Per uno che ha scritto pagine di storia in rossonero con la maglia del Milan, che ha esultato con furia sotto la curva di San Siro, confessare che un pezzo del cuore ora batte in nerazzurro… è un piccolo colpo di scena. Sì, è vero, il Pisa indossa il nerazzurro. Ma per chi ha vissuto le rivalità calcistiche con la passione di Pippo, quelle parole suonano come una piccola rivoluzione emotiva. La promozione rimarrà negli annali della città, ma anche il post d’addio si prende la scena. Con buona pace dei rossoneri e un pizzico di ironia, oggi anche Pippo Inzaghi, almeno in parte, è entrato nel club degli “altri” nerazzurri.