Inzaghi lascia l’Inter per l’Al-Hilal: un retroscena su tre giocatori – CdS

Inzaghi e l’Inter hanno deciso di dividersi dopo 4 anni di matrimonio. Anzi, lo ha deciso più il mister piacentino, che ieri lo ha comunicato ai dirigenti nerazzurri. Il Corriere dello Sport fa trapelare qualche retroscena in merito a questo addio e anche su tre giocatori.

ADDIO – L’allenatore dell’Inter non è più Simone Inzaghi. Ieri l’incontro in centro a Milano, i saluti con Beppe Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin. Poi comunicati e ritorno a casa, perché già da oggi si programmerà il suo approdo all’Al-Hilal. Infatti, il tecnico sarà a Parigi per incontrare il presidente dell’Al Hilal e firmare il suo contratto: un biennale da 26 milioni di euro a stagione con opzione per una terza. Poi farà un blitz direttamente in Arabia Saudita, mentre la prossima settimana volerà negli Usa per la preparazione al Mondiale per Club. Ma su questo addio spuntano alcuni retroscena particolari, riferiti dal Corriere dello Sport.

Inzaghi ha chiesto a tre giocatori dell’Inter di seguirlo all’Al-Hilal

RETROSCENA – La decisione di lasciare l’Inter, sottolinea il quotidiano romano, non è di certo scaturita dopo la finale di Champions League persa 5-0 col Psg, ma molto prima. E, stando ad alcuni rumors, lo avrebbe anche fatto sapere almeno a qualcuno dei suoi giocatori. In particolare a chi avrebbe proposto di seguirlo in Arabia, come Nicolò Barella e Alessandro Bastoni, senza però incassarne la disponibilità, trovando invece terreno più fertile con Francesco Acerbi.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno