Inzaghi la differenza la fa anche nei cambi: squadra rivoluzionata – CdS

Inzaghi in Sassuolo-Inter sfrutta quattro cambi in una volta sola e rivoluziona la squadra. Come riportato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, il tecnico nerazzurro fa la differenza anche in questo.

MAI MOLLARE – La rimonta di Reggio Emilia partita soprattutto dalla scelta di Simone Inzaghi di inserire ben quattro innesti tutti in una volta, dimostrano che l’Inter non molla mai. Merito anche della forza del gruppo di difendere lo scudetto. Con i cambi finora Inzaghi è stato particolarmente bravo perché, se contro i neroverdi Edin Dzeko è andato in rete in trentatré secondi, a Firenze le sostituzioni di Darmian e dello stesso bosniaco hanno permesso di firmare in tre minuti la rimonta. Lo stesso è successo a Verona con l’ingresso di Correa dalla panchina. Infine Inter-Atalanta, con l’ingresso di Vecino, Dimarco e Dumfries.

Fonte: Corriere dello Sport – And. Ram.