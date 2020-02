Inzaghi: “Juventus-Inter? Ci sono problemi più gravi. In testa per merito”

Intervistato da “Sky Sport” nel postpartita di Lazio-Bologna, sfida vinta dai biancocelesti per 2-0, l’allenatore Simone Inzaghi ha parlato del rinvio di Juventus-Inter e del percorso della sua squadra, momentaneamente in testa alla classifica.

ATMOSFERA SCUDETTO – Grande atmosfera a Roma oggi dopo Lazio-Bologna: i biancocelesti, infatti, hanno raggiunto il momentaneo primo posto in classifica grazie anche al rinvio di Juventus-Inter che si sarebbe dovuta disputare domani. Intervistato sulla partita, Simone Inzaghi ha risposto in questo modo: «Posso dire che anche gli altri anni non dovevano essere i nostri anni, ma abbiamo comunque vinto dei trofei. Quest’anno siamo in testa per merito visto quanto abbiamo espresso, abbiamo fatto un bel percorso e gli scorsi anni abbiamo alzato dei trofei e probabilmente altri avrebbero voluto essere al nostro posto. Ho la fortuna di avere giocatori che danno tutto e queste due partite abbiamo sopperito all’assenza di Acerbi. Rispetto al 2000 abbiamo la stessa atmosfera, i ragazzi si vogliono bene e sanno che l’allenatore deve prendere decisioni non semplici ma le accettano e sono sempre ben predisposti».

PROBLEMI GRAVI – Inevitabile anche la domanda a Simone Inzaghi riguardo alla sfida rinviata di domani sera tra le due rivali per lo scudetto: «Al rinvio di Juventus-Inter non ho sinceramente pensato, in Italia abbiamo un problema grave in questo momento che va al di là di porte chiuse e porte aperte, dobbiamo sconfiggerlo al più presto e per farlo sono importanti le manovre di prevenzione».