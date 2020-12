Inzaghi: “Italiane in Champions League tutte problemi in A. Con lo Spezia…”

Inzaghi: “Italiane in Champions League tutte problemi in...

Inzaghi ha parlato durante “Champions League Show” su Sky Sport nel post partita di Borussia Dortmund-Lazio 1-1 (vedi articolo). L’allenatore dei biancocelesti ha segnalato come anche le altre tre italiane in Europa (Atalanta, Inter e Juventus) abbiano avuto qualche problema in Serie A.

A DUE FACCE – La Lazio è imbattuta in Champions League, mentre in Serie A è nona a -9 dal Milan capolista. Simone Inzaghi fa notare come le difficoltà di rendimento abbiano toccato anche Atalanta, Inter e Juventus: «Non dimentichiamo tutte le nostre problematiche. In campionato abbiamo visto anche le altre squadre che giocano la Champions League e hanno qualche problemino. Il salto di qualità è lì: una squadra forte, con delle certezze, adesso lascia perdere quattro giorni la Champions e sabato va a fare una partita di grande personalità con lo Spezia, che sta facendo grandi partite. Poi, in due giorni e mezzo, bisognerà organizzarne un’altra altrettanto importante col Bruges».