Inzaghi all’Inter: ‘Il turnover è servito’! E presto si allargherà – CdS

Chiamatelo il ‘mago del turnover’. Simone Inzaghi, mai come quest’anno, sta utilizzando tale strategia per gestire la sua Inter. E presto sarà ancora più allargato.

STRATEGIA – D’altronde gli impegni sono tanti e quindi bisognerà arrivare al top fino alla fine della stagione. La strategia di Simone Inzaghi è chiarissima: il turnover sarà un’arma da sfruttare appieno. In queste prime nove partite stagionali, l’Inter è stata gestita dal tecnico piacentino, richiestissimo peraltro in Premier League, attraverso ampie rotazioni. Insomma, la frase “sono tutti titolari” nell’Inter calza a pennello. A parte le prime tre giornate, dove Inzaghi ha quasi sempre deciso di schierare la stessa formazione, con l’inizio della Champions League il modus operandi è mutato.

Da Monza-Inter a Inter-Torino: domina il turnover

TUTTI COINVOLTI – Basti pensare, che a Monza, partita in cui per la prima volta è stato utilizzato il turnover, Inzaghi mise in campo quattro new entry. Cambi che poi diventarono addirittura cinque nella trasferta di Manchester contro il City di Pep Guardiola in Champions League. Col Milan, poi, dentro di nuovo tutti i titolari. Successivamente contro Udinese, Stella Rossa e Torino i cambi sono stati rispettivamente tre, sette e sette. E in tutti e tre i casi ha avuto ragione: tre vittorie di fila. L’Inter piano piano sta mettendo le cose a posto. L’unica pecca riguarda la fase difensiva, con nove gol subiti in sette giornate di campionato. Inoltre, dopo la sosta queste rotazioni si allargheranno anche a Nicolò Barella e Tajon Buchanan, ormai in procinto di rientrare.

Fonte: Corriere dello Sport – p.gua