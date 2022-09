Inzaghi, Inter-Torino gara spartiacque: obiettivo +9 prima della sosta – TS

Si avvicina Inter-Torino e con essa un vero e proprio test per l’Inter e per Simone Inzaghi. Come scrive Tuttosport, quella di stasera è una gara spartiacque per i nerazzurri e per il tecnico. L’obiettivo sono tre vittorie prima della sosta per le nazionali.

SPARTIACQUE – Quella di oggi è considerata da Simone Inzaghi una gara spartiacque. Il motivo è che una vittoria darebbe il via a una possibile rinascita della squadra, per arrivare al meglio alla sosta per le nazionali dopo le due trasferte con Viktoria Plzen e Udinese. Possibilmente con tre vittorie. Per questo la gara di questa sera assume una grande importanza e la vittoria sarebbe una boccata d’ossigeno dopo le ultime sconfitte. Specialmente considerando che il Torino è la prima squadra di “medio livello” che l’Inter affronta dopo due scontri diretti e tre gare con squadre che lottano per la salvezza.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino