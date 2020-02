Inzaghi: “Inter scavalcata? Vincere sarebbe importante. Mi preoccupa…”

Domani la Lazio di Inzaghi recupererà il match contro l’Hellas Verona. I biancocelesti con una vittoria scavalcherebbero l’Inter di Conte in classifica conquistando il secondo posto alle spalle della Juventus

VOGLIA DI VINCERE – Simone Inzaghi, intervenuto nella consueta conferenza stampa della vigilia, ha parlato dell’importanza della sfida di domani tra la sua Lazio e l’Hellas Verona. Queste le sue parole a riguardo: «Quella di domani sarà una partita molto importante con in palio tre punti importantissimi per la classifica. Mancano ancora 17 partite e con così tanti punti a disposizione meglio non distrarci. Tutte le partite sono molto difficili e domani è una di queste. Mi preoccupa il recupero delle energie fisiche e mentali dei miei giocatori. Vincendo saremmo secondi e sarebbe importanissimo per noi, ma il Verona è una squadra da rispettare».