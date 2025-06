Inzaghi-Inter subito rivali? L’assurda coincidenza del Mondiale per Club!

Simone Inzaghi e l’Inter si separano ma potrebbero ritrovarsi a breve, seppur da rivali. L’imminente partecipazione al Mondiale per Club di Inter e Al Hilal rende tutto possibile.

IL COLLANTE – Amici, sconosciuti, rivali: nel giro di due settimane l’intimo rapporto tra Simone Inzaghi e l’Inter potrebbe trasformarsi radicalmente, assumendo sembianze impensabili. Chi avrebbe potuto immaginare, fino a pochi giorni fa, che il condottiero nerazzurro delle ultime quattro stagioni sarebbe potuto addirittura diventare un avversario? Eppure è quello che dicono i fatti oggi, dopo l’annuncio dell’addio in nerazzurro e quello, ancora ufficioso, del sì all’Al Hilal da parte del tecnico piacentino. Per una strana coincidenza d’eventi le strade di Inzaghi e dell’Inter si separano per poi incrociarsi nuovamente: il collante è il Mondiale per Club.

Inzaghi dice addio all’Inter, ma quante chance di ritrovarla al Mondiale per Club?

LA POSSIBILITÀ – L’Al Hilal, club con cui è destinato a unirsi in matrimonio Inzaghi, è proprio una delle trentadue squadre che, insieme all’Inter, parteciperanno al nuovo format del Mondiale per Club. Il tecnico piacentino farà il suo esordio con la squadra araba il 18 giugno, nel primo match del gruppo H previsto contro il Real Madrid. Negli stessi giorni debutterà in America anche quello che sarà il nuovo allenatore nerazzurro, contro il Monterrey. In caso di successo, dopo le tre sfide dei gironi di qualificazione, il disegno del tabellone – già reso noto – non esclude la possibilità di un incrocio tra le due squadre, tra ottavi e quarti di finale. In qualche modo, quindi, pur non partecipando al Mondiale per Club con l’Inter, il ‘Demone’ potrebbe comunque restare nell’orbita nerazzurra. Ovviamente nel ruolo – atipico – di rivale.