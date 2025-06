Inzaghi-Inter, rinnovo o separazione! Marotta ha una convinzione – Sky

Simone Inzaghi e l’Inter potrebbero separarsi, così come proseguire la propria avventura insieme. L’incertezza di tale situazione dovrà essere sciolta nei prossimi giorni, così da evitare un nodo futuro.

LA SITUAZIONE – Simone Inzaghi e l’Inter continueranno insieme, o l’avventura del piacentino in nerazzurro è ai titoli di coda? La situazione è in divenire, come sottolineato da Andrea Paventi a Sky Sport: «La volontà dell’Inter è quella di allungare di una stagione il contratto di Inzaghi, ma è evidente che le intenzioni dell’allenatore faranno la differenza. Bisogna capire se il tecnico vorrà veramente cambiare o rimanere in nerazzurro. Sono stati anni molto intensi per Inzaghi, sotto tutti i punti di vista, per cui l’idea di staccare mentalmente andando in una realtà molto diversa potrebbe essere effettiva. Ma, al contempo, la presenza di un ciclo molto positivo e la possibilità di un mercato giusto potrebbe rendere l’Inter ulteriormente competitiva nella prossima stagione. I tifosi hanno mostrato affetto verso il tecnico, così come il gruppo squadra, per cui anche questo potrebbe incidere sulla scelta di Inzaghi».

Lo scenario relativo al futuro di Inzaghi all’Inter: Marotta vuole evitare una cosa

MONDIALE PER CLUB – Paventi ha poi proseguito: «Anche nella gestione delle sue stagioni, Giuseppe Marotta non ha mai tenuto un allenatore in scadenza. Per cui, o ci si divide o si sigla un nuovo contratto con prolungamento annuale. Tenerlo lì solo per un anno sarebbe molto complicato, così come lo sarebbe ancor di più l’idea di vederlo all’Inter solo nella finestra del Mondiale per Club».