Inzaghi-Inter, finale col PSG inciderà? Le premesse e una sensazione – TS

Simone Inzaghi e l’Inter non sono ancora certi di proseguire la propria storia insieme. Dopo la finale di Champions League contro il PSG, le parti discuteranno del futuro sulla base di alcune premesse comuni.

LE PREMESSE – Simone Inzaghi e l’Inter hanno una grande missione da compiere prima di sedersi a un tavolo per definire il futuro. Contro il PSG, stasera 31 maggio, i nerazzurri si preparano all’appuntamento con la storia nella piena consapevolezza di dover chiudere il cerchio dopo la sfortunata (ma utilissima) finale di Istanbul contro il Manchester City. Dopo lo scudetto conseguito nello scorso anno, valso la seconda stella al Club nerazzurro, la squadra ha dedicato una parte prioritaria della propria attenzione al capitolo europeo. Volendo regalare ai tifosi e regalarsi una pagina di storia incancellabile.

Inzaghi-Inter, prossima settimana decisiva: le basi per costruire il futuro

LO SCENARIO – Inzaghi, come da lui stesso ribadito alla vigilia del match contro il PSG, vede nell’Inter una famiglia con cui si trova benissimo. Le premesse per continuare insieme ci sono tutte, ma nessuno è in grado di prevedere il potenziale impatto di una vittoria o di una sconfitta contro i transalpini sul suo futuro in nerazzurro. La dirigenza nerazzurra non ha alcun dubbio in merito: che arrivi un successo o una delusione, la ripartenza dovrà avvenire dal piacentino. Spetterà poi a quest’ultimo decidere se riservare nuove pagine alla storia già scritta con i meneghini.

Fonte: Stefano Pasquino – TuttoSport