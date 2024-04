Inzaghi-Inter non finisce qui! Rinnovo? Il programma è fissato − CdS

La storia tra Simone Inzaghi e l’Inter è destinata felicemente a durare. Il tecnico nerazzurro si avvia a vincere il suo primo scudetto da allenatore in carriera. Il Corriere dello Sport aggiorna sul rinnovo di contratto.

INTENZIONE − Simone Inzaghi e l’Inter sarà un amore che continuerà. Non c’è alcuna intenzione di frenare il progetto, anzi l’obiettivo è quello di andare avanti insieme alla ricerca di nuove gioie e di nuovi trionfi. L’allenatore piacentino, già nella storia del club per tre dati, punta a vincere il suo primo scudetto in carriera da allenatore. Al termine della stagione sia la società che il tecnico si siederanno a tavolino per discutere sul rinnovo di contratto. L’attuale deadline è fissata per il 2025, l’obiettivo è quello di prolungarlo fino al 2027. Dopo aver blindato tutta la dirigenza, l’Inter farà lo stesso col suo condottiero in panchina.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno