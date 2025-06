Inzaghi: «Dell’Inter mi mancherà tutto! Accuse ingiuste»

Alla vigilia dell’esordio nel Mondiale per Club, Simone Inzaghi è tornato a parlare in conferenza stampa del suo addio con l’Inter.

BENE – Simone Inzaghi, nuovo tecnico dell’Al-Hilal, in conferenza stampa, come mostrato da Sportmediaset, è tornato a parlare della separazione con l’Inter. Queste le parole del tecnico italiano: «Anche oggi ho ascoltato di tutto, come spesso è successo nei quattro anni che sono stato all’inter. Se questo è il prezzo da pagare per i miei quattro anni all’Inter, lo pago volentieri. È nulla in confronto dal bene che ho ricevfuto dal mondo Inter, dai tifosi, alla dirigenza fino ai calciatori. Dell’Inter sono sicuro mi mancherà tutto, anche questo. Anche le accuse più ingiuste che sono state fatte. Sono stato molto bene, per il bene dell’Inter anche loro erano convinte che le nostre strade, con tanto dolore, si separassero».