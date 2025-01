L’Inter di Inzaghi è diventata un’incubo. C’è un nuovo bersaglio – CdS

Simone Inzaghi all’Inter si sta levando parecchie soddisfazioni personali. Il tecnico, secondo il Corriere dello Sport è migliorato tantissimo nella gestione della squadra, dei cambi ma soprattutto ha inculcato nei giocatori un’idea di gioco precisa e difficile da decifrare.

INCUBO – Simone Inzaghi all’Inter sta piano piano entrando nella storia tra presenze in panchina (183), trofei vinti (6) e media punteggio a partita (2.18). Tutti questi numeri conditi da un’eccellente gestione del gruppo insieme alla creazione di un sistema di gioco di facile interpretazione dei suoi giocatori ma difficile da decodificare dai suoi colleghi. Tante le vitte e numerosi gli incubi che tanti allenatori stanno avendo a causa del tecnico piacentino. Tra le vittime più illustri ci sono il Milan di Stefano Pioli con 6 K.O. consecutivi nei Derby. L’Ultimo quello della 2 stella dell’anno scorso è costato al tecnico l’esonero dalla panchina dei rossoneri. La vittima più fresca invece è Gian Piero Gasperini.

Simone Inzaghi è un’incubo per i alcuni suoi colleghi all’Inter

BERSAGLI – Gli incubi per il tecnico di Grugliasco partono dalla prima vittoria di Simone Inzaghi sulla panchina dei meneghini, precisamente il 13 Novembre 2022. Da lì in poi 7 vittorie consecutive per il tecnico piacentino contro i bergamaschi, l’ultima avvenuta pochi giorni fa proprio nella semifinale di Supercoppa italiana. Sembra quasi che il sistema di gioco interista vada a nozze con i dettami tattici di Gasperini e che quindi quest’ultimo non riesca a liberarsi dalla morsa del biscione. Oltre ai sopra citati allenatori ci sono altre vittime come Josè Mourinho (5 successi in 6 sfide) e Vincenzo Italiano (5 vittorie in 9 incontri). L’Inter ha fatto soffrire anche Pep Guardiola non solo nella Champions League corrente ma anche nella finale di Istanbul persa per 1-0 dai nerazzurri. Inzaghi vuole fare la storia dell’Inter e del calcio. Il tecnico però, attraverso le vittorie, riesce anche a confondere e obnubilare la mente di molti colleghi instaurando dei veri e propri complessi di inferiorità sul piano del gioco. Il prossimo bersaglio ha nazionalità portoghese. Nel mirino c’è Sergio Coinceçao.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia