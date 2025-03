Inzaghi-Inter, costante a cadenza annuale: garantisce Marotta! – TS

Simone Inzaghi è il tecnico su cui l’Inter punta con convinzione per il presente e il futuro. Come confermato dal Presidente Giuseppe Marotta, i piani della società nerazzurra sono molto chiari.

LA SITUAZIONE – Simone Inzaghi, vincitore della Panchina d’oro per la stagione 2024-2025, rappresenta una figura di cui l’Inter non intende fare a meno. Il tecnico piacentino, il cui contratto è in scadenza nel 2026, dovrebbe infatti rinnovare con i nerazzurri fino al 2027, così da consolidare ulteriormente un rapporto che ha comportato una crescita reciproca che nessuno vuole arrestare. Tanto che al miglioramento sotto il profilo comunicativo, da parte di Inzaghi, è evidentemente seguito una rinnovata capacità dell’Inter di interpretare i momenti della partita per decidere quando essere virtuosa e quando pragmatica.

Inzaghi, pronto il rinnovo con l’Inter fino al 2027: Marotta si esprime con chiarezza

UNA COSTANTE – Da quando siede sulla panchina dell’Inter, Inzaghi ha sempre rinnovato il suo contratto con l’Inter al termine della stagione. Tale politica societaria, consistente nel non prolungare per più di un anno l’intesa con il proprio tecnico (data la cocente esperienza riguardante Luciano Spalletti), non è mai stata vista come una limitazione da parte del piacentino. Anzi, l’ex Lazio ha sempre inteso dimostrare sul campo di meritarsi la riconferma per le stagioni successive. Nella convinzione di dover sempre provare di poter occupare una posizione così prestigiosa, senza mai pensare a un qualcosa di dovuto.

LE DICHIARAZIONI – In questo contesto, le parole espresse dal Presidente dell’Inter Giuseppe Marotta, a Radio Anch’io Sport, in merito al futuro di Inzaghi sono emblematiche: «Siamo molto contenti, il rinnovo è solo una formalità. Ha lavorato molto bene ed è un grande punto di riferimento. E’ tra i migliori al mondo, ha anche il vantaggio di essere stato un ottimo giocatore. Siamo molto contenti di averlo con noi e a bocce ferme rinnoveremo».

Fonte: TuttoSport