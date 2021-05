Inzaghi-Inter, bisogna aspettare ancora per l’annuncio: le tempistiche – Sky

Inzaghi sarà il prossimo allenatore dell’Inter, anche se ancora manca l’annuncio. Alessandro Sugoni – giornalista di ‘Sky Sport’ -, a “Sport 24 Calciomercato” su Sky Sport 24, ipotizza che bisognerà aspettare più del previsto

ANNUNCIO TARDIVO – L’Inter non può ancora annunciare Simone Inzaghi sulla propria panchina nonostante l’accordo tra le parti sia già stato trovato. I motivi riguardano il muro fatto dalla Lazio (vedi articolo). Il comunicato ufficiale della società nerazzurra dovrebbe arrivare in questa settimana, ma non in questi primi giorni. Non tra oggi e domani, come si prospettava. Più probabile, quindi, che l’annuncio di Inzaghi all’Inter arrivi entro fine settimana, a ridosso del weekend.