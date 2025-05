Inzaghi: «Inter-Barcellona, un momento decisivo! Il bello deve ancora venire»

Dopo la straordinaria vittoria dell’Inter per 4-3 contro il Barcellona, che ha garantito ai nerazzurri l’accesso alla finale di Champions League, Simone Inzaghi ha rilasciato un’intervista al TG1.

ENORME SODDISFAZIONE – Simone Inzaghi ha espresso grande soddisfazione per la prestazione della squadra, sottolineando il sacrificio e l’umiltà dimostrati dai suoi giocatori. Ha evidenziato l’importanza del supporto dei tifosi e ha lodato l’impegno di tutti, inclusi coloro che sono subentrati dalla panchina: «Un’altalena di emozioni incredibili in questi 130 minuti. Un momento decisivo? Secondo me i cambi, avevamo energie fresche. Rischiato l’infarto? Quello no (ride, ndr). Tutti i 16 impiegati hanno dato tutto, poi abbiamo avuto un grandissimo portiere».

Inter in finale, quale sarà l’avversaria?

VERSO LA FINALE – Inzaghi ha concluso esprimendo orgoglio per essere l’allenatore di questo gruppo e ha invitato tutti a godersi questo momento storico in vista della finale: «Chi sceglierei come avversario? Sono due grandissime squadre, l’Arsenal l’abbiamo incontrata nel girone, abbiamo vinto. Come andrà la finale? Il bello deve ancora venire!».