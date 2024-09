Inzaghi insegue la storia: l’obiettivo è aggregarsi ai grandissimi dell’Inter – TS

Simone Inzaghi è alla ricerca del suo secondo scudetto da allenatore dell’Inter. Nei sogni del tecnico piacentino vi è quello di entrare in una cerchia ristretta di top della storia nerazzurra.

LA CRESCITA – Simone Inzaghi ha plasmato l’Inter così come la voleva, nel gioco e nella mentalità, grazie al percorso svolto gradualmente sulla panchina dei nerazzurri. Da tecnico dei meneghini, infatti, l’ex Lazio è riuscito a superare momenti difficile grazie alla dedizione al lavoro e alla perseveranza proprie di chi vede nel suo impegno il presupposto per poter ribaltare una situazione complicata. Ciò gli è riuscito soprattutto grazie all’acquisizione della consapevolezza del proprio valore da allenatore, con la finale persa contro il Manchester City in Champions League come tappa fondamentale di questo cammino.

Ora Inzaghi vuole conferme: interpreti più autorevoli dell’Inter nel mirino!

OBIETTIVO AUSPICATO – L’ambizione di Inzaghi è quella di proseguire lungo la scia favorevole della scorsa stagione, quando i nerazzurri hanno dominato il campionato di Serie A per vestire per la prima volta una maglia con la seconda stella cucita sul petto. Bissare il successo della scorsa annata significherebbe entrare in un’élite ristretta di tecnici nerazzurri che hanno conseguito due vittorie in Serie A. I tecnici cui Inzaghi guarda come un modello da emulare sono i seguenti: Alfredo Foni, Helenio Herrera, Roberto Mancini e José Mourinho. Entrare in questa cerchia, per l’allenatore piacentino, significherebbe certificare ulteriormente uno status di grande a livello nazionale e internazionale.

Fonte: Pietro Guadagno – Corriere dello Sport