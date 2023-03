Inzaghi, in un mese e mezzo si gioca la permanenza! Progetto in bilico – SM

Come molti giocatori (qui i dettagli) anche Simone Inzaghi dovrà dare risposte importanti per dimostrare di meritarsi la riconferma

PERMANENZA DA MERITARE – Simone Inzaghi, nel prossimo mese e mezzo, si gioca la sua permanenza all’Inter. In questo periodo, dopo impegni abbordabili con Lecce e Spezia ci sarà il match da dentro o fuori con il Porto in Champions League. Poi la Juventus, prima in campionato e poi in Coppa Italia. Eventuali passi falsi o traguardi mancati metterebbero a rischio il progetto tecnico durato 2 anni.

Fonte: SportMediaset