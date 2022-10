Inzaghi in corsa per il premio di miglior tecnico dell’anno: due gli “avversari”

Simone Inzaghi è uno dei candidati al premio di miglior allenatore dell’anno per la stagione 2021-2022. Il premio verrà assegnato il 17 ottobre, nell’edizione 2022 del Gran Galà del Calcio AIC presented by Hublot e Bancomat. Gli altri due candidati al premio sono Stefano Pioli e José Mourinho.

PREMIO INDIVIDUALE – Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, Simone Inzaghi è uno dei candidati al premio di miglior tecnico dell’anno per la stagione 2021-2022. Il tecnico piacentino si contenderà questo trofeo con Stefano Pioli, allenatore vincitore dello Scudetto, e José Mourinho, che ha portato a Roma il primo trofeo europeo. Per scoprire chi sarà il vincitore, bisognerà attendere il 17 ottobre, data in cui è previsto il Gran Galà del Calcio AIC presented by Hublot e Bancomat. Interessante quindi la possibilità per Inzaghi di essere vincitore del trofeo. Il tecnico piacentino ha portato a casa Supercoppa italiana e Coppa Italia. Due trofei che lo hanno quindi aiutato a essere candidato per il titolo di miglior allenatore dell’anno. Nonostante lo Scudetto sfumato.