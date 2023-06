Inzaghi in cattedra al Master UEFA: «Felice di potermi confrontare con voi»

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, è salito in cattedra per un giorno in videocollegamento al Master UEFA Pro. I dettagli.

MASTER UEFA PRO – Simone Inzaghi è salito in cattedra in occasione del Master UEFA Pro. L’allenatore dell’Inter è intervenuto in videocollegamento al corso dei tecnici. Così ha esordito il tecnico nerazzurro. «Mi fa molto piacere potermi confrontare con voi», ha riportato SportMediaset. L’allenatore italiano ha spiegato le proprie esperienze in panchina, le proprie idee tattiche e la composizione dello staff. Il dibattito è stato introdotto da Mario Beretta, docente della Scuola Allenatori.

CORSO UEFA PRO – Si tratta del corso UEFA Pro, il cosiddetto ‘Master’, il livello formativo più alto riconosciuto a livello europeo per un allenatore. La sua conseguente qualifica – in caso di esito positivo degli esami finali – permette di poter guidare ogni squadra, tra cui quelle che prendono parte ai massimi campionati.

CORSISTI – Fra coloro che prendono parte al corso sono presenti i campioni del Mondo Marco Amelia, Andrea Barzagli e Daniele De Rossi, l’allenatore del Monza, Raffaele Palladino, e il match analyst della Nazionale italiana, Simone Contran. Presente inoltre Filippo Lorenzon, match analyst della stessa squadra nerazzurra.

Fonte: SportMediaset.it