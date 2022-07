Inzaghi: «Handanovic partirà come portiere titolare! Onana è il futuro»

Inzaghi sta parlando in conferenza stampa, la prima della nuova stagione dell’Inter (QUI il live di Inter-News.it). Il tecnico nerazzurro annuncia che il titolare in porta sarà ancora Handanovic

TITOLARE – Simone Inzaghi ripartirà da Samir Handanovic: «Per quanto riguarda la gerarchia partirà come portiere titolare Handanovic, perché se l’è meritato per la stagione che ha fatto l’anno scorso, che è stata ottima. Poi conosciamo tutti il valore di Onana, che è un giocatore giovanissimo del ’95. È il portiere del futuro dell’Inter, quest’anno avrà le occasioni per mettersi in mostra. Ci abbiamo puntato forte con la società già un anno fa».