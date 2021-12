Inzaghi ha trasformato l’Inter: l’analisi del girone di andata – CdS

L’edizione odierna del Corriere dello Sport a firma di Alberto Polverosi, ha tirato le somme del girone di ritorno, esaltando il gioco dell’Inter di Simone Inzaghi.

PROMOSSA CON LODE – Il Corriere dello Sport questa mattina ha analizzato il girone di andata di Serie A, esaltando le qualità di questo campionato: ricco di gioco, appassionante, senza pronostici scontati. La squadra che per ora ha impressionato mettendo insieme nel modo migliore gioco e risultati è l’Inter. Il lavoro di Inzaghi è stato incredibile. Sembrava che non si potesse giocare senza Lukaku, e con l’addio di Conte, fosse l’inizio del declino. Simone Inzaghi, invece, ha trasformato l’Inter continuando a vincere. Ha la squadra più forte e l’organico più completo. Ha alternative di spessore in ogni ruolo, e ha sostituito bene i big partiti in estate.

Fonte: Corriere dello Sport – Alberto Polverosi