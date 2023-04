Inzaghi ha l’appoggio di Zhang: il presidente contrario al cambio in corsa – TS

Il più grande sponsor di Simone Inzaghi in questo periodo si chiama Steven Zhang. Il presidente non vuole cambi in corsa e crede nel tecnico piacentino

SOSTEGNO – Steven Zhang non ha mai preso in considerazione l’idea di cambiare l’allenatore. La stagione è ancora lunga e ci sono degli obiettivi da raggiungere. Il presidente chiede unità e coesione a tutte le componenti interiste in questo finale di stagione. I conti verranno fatti solo alla fine, considerando anche che tutte le grandi stanno viaggiando a ritmo lento. Al momento, la posizione del presidente nerazzurro è contraria ad affidare l’incarico a un successore ad interim per poche settimane. Su questi discorsi ovviamente influiranno anche eventuali cambiamenti dal punto di vista societario.

Fonte: TuttoSport – Stefano Scacchi