Inzaghi ha ancora in mano l’Inter! Una tendenza nel momento no – CdS

Benfica-Inter porta con sé una certezza, fra le tante: la squadra non ha scaricato Inzaghi, altrimenti non avrebbe fatto quella prestazione (vedi articolo). Per il Corriere dello Sport c’è anche una sua precisa scelta durante il momento negativo.

CONVINZIONE NETTA – L’Inter non ha vinto per trentasette giorni, dal Lecce il 5 marzo al Benfica martedì. Una serie nera di sei partite, quattro di Serie A e una a testa fra Champions League e Coppa Italia, che ha messo spesso in discussione Simone Inzaghi. L’allenatore però è riuscito a tenere in mano il gruppo, come abbondantemente dimostrato avantieri a Lisbona. Il Corriere dello Sport cita due parole per descrivere quello che il tecnico ha voluto dalla squadra all’Estadio da Luz: “unità” e “insieme”. L’Inter è apparsa compatta e coesa, un blocco unico che ha seguito il piano partita scelto dall’allenatore. E questo è un segnale da non sottovalutare, visto che in tanti avevano parlato di squadra contro Inzaghi. Nel momento no il tecnico ha voluto sempre insistere sulla fiducia nei confronti dei suoi giocatori, senza mai criticarli. Anzi: più volte Inzaghi ha fatto notare come la prestazione non sia mai mancata. Aver proseguito sulle scelte del biennio precedente è servito a creare il trionfo di Benfica-Inter, con la squadra che è al fianco di Inzaghi e non gli ha voltato le spalle.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno