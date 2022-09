Inzaghi gonfia il petto, Ravezzani: «Allusione a Conte, ma così è da pavidi»

Inzaghi in conferenza stampa ha reagito con orgoglio sottolineando che con lui i ricavi aumentano, diminuiscono le perdite e arrivano i trofei (vedi focus). Ravezzani replica al tecnico nerazzurro dispensando una critica ben specifica

PAVIDO – Simone Inzaghi nella conferenza stampa della vigilia di Inter-Roma rispedisce al mittente le critiche e anche le voci su un suo possibile esonero. Fabio Ravezzani critica il modo in cui il tecnico interista gonfia il petto leggendo nelle sue parole un’allusione ad Antonio Conte: «Quando Inzaghi dice che con lui arrivano i trofei e si dimezzano i costi, allude a Conte che per vincere uno scudetto ha fatto svenare l’Inter. Ha ragione. Ma il coraggio impone di dire le cose fino in fondo. Limitarsi ad alludere è la caratteristica dei pavidi».