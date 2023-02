Inzaghi: «I giovani bravi si devono far giocare, come Fabbian e Pierozzi!»

Inzaghi si è pronunciato su Fabbian e Pierozzi, due giovani alla ribalta della Reggina. Il centrocampista di proprietà dell’Inter è uno dei big della squadra

CORAGGIO − Ai microfoni di Sky Sport, Pippo Inzaghi si è espresso prima di Reggina-Pisa (vedi formazioni ufficiali). Le sue parole anche sull’interista Fabbian: «Con i giovani bravi bisogna avere coraggio, come abbiamo fatto con Pierozzi e Fabbian. Se sono bravi si devono far giocare, questa deve essere la linea. Strelec? Non l’ho conoscevo, ci serve un centravanti di un certo tipo. Mi auguro possa fare bene, è un ragazzo che ascolta e lavora bene».