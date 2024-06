Inzaghi, giornata di piacere… ma con il suo agente! L’evento – TS

Inzaghi non è a Milano e nemmeno in Italia in questi giorni, ma si trova in compagnia del suo agente. L’allenatore dell’Inter prosegue le sue vacanze estive facendo tappa a un evento particolare: lo segnala Tuttosport.

IN ATTESA – Manca ancora una ventina di giorni prima di rivedere l’Inter in campo. Non c’è – a oggi – una data ufficiale per il raduno, che dovrebbe essere fra il 10 e il 15 luglio ad Appiano Gentile. Alla Pinetina, che presumibilmente avrà già il nuovo nome senza più riferimenti a Suning, Simone Inzaghi troverà ovviamente un gruppo ridotto per la mancanza dei giocatori al momento impegnati fra Europei e Copa América. L’allenatore dell’Inter è in vacanza fuori dall’Italia, con una particolarità: in questi giorni c’è con lui anche il suo agente.

Inzaghi in vacanza con Tinti per una motivazione speciale

IN GRUPPO – Come fa sapere Tuttosport, con Inzaghi c’è anche Tullio Tinti, il suo agente. Negli scorsi giorni, quest’ultimo è stato in sede all’Inter per discutere del rinnovo, ancora senza poterlo annunciare. Ora, i due sono a Formentera per un evento particolare: il matrimonio di Filippo Inzaghi, fratello di Simone, e Angela Robusti. Si tratta di un White party, ossia una festa in cui tutti gli invitati sono vestiti interamente di bianco. Fra i numerosi presenti figurano Massimo Ambrosini, Giuseppe Pancaro e Christian Vieri solo per citarne alcuni. Da capire quando Inzaghi (inteso come Simone) potrà finalmente firmare il rinnovo di contratto con l’Inter, per non iniziare la stagione in scadenza.

Fonte: Tuttosport