Inzaghi, c’è un giocatore non da Inter: la sosta per ritrovarlo! – CdS

La sosta per le nazionali permetterà a Inzaghi, non solo di recuperare fisicamente due giocatori dall’infortunio, ma anche di risvegliare mentalmente un pilastro dell’Inter.

RECUPERI – Non sempre la sosta può essere vista come un male. Anzi, per tanti allenatori si tratta di un buon momento per recuperare determinati giocatori. Non solo fisicamente, come nel caso di Tajon Buchanan e Nicolò Barella per l’Inter, ma anche mentalmente. Sotto questo aspetto, Inzaghi “tifa” per il ritorno a pieno regime di Benjamin Pavard. Il francese, escluso nuovamente dalle convocazioni della Francia per la seconda volta consecutiva, è rimasto a lavorare ad Appiano Gentile. Come scrive il Corriere dello Sport, l’ex Bayern Monaco dovrà ricaricare le batterie perché l’inizio di stagione non è stato da Inter.

Pavard deludente in questo avvio, Inzaghi e l’Inter ritrovino il loro campione!

PERFORMANCE – Se l’Inter ha faticato in questo avvio di annata, difensivamente parlando, la causa può essere riconducibile anche alle performance di alcuni suoi giocatori. Tra questi, appunto, Pavard. Il francese non ha ricominciato bene la stagione, probabilmente scottato anche dalla poca considerazione datagli da Deschamps in Nazionale. Dopo un Europeo vista dalla panchina, pure due esclusioni consecutive per le partite di Nations League. Per un campione come lui sono delusioni difficili da digerire. E il suo rendimento all’Inter fotografia perfettamente tale stato d’animo. Nel complesso, è partito dall’inizio solo in 5 occasioni su 9, rimanendo anche 2 volte a guardare per tutti i 90’. In aggiunta, diverse sbavature: come il gol subito a Monza da Dany Mota oppure la prova negativa nel derby. Questa sosta sarà fondamentale per recuperare il vero Pavard: l’Inter ha bisogno del suo campione in difesa.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno