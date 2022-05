Inzaghi già nella storia dell’Inter, ma non molla e punta al terzo! – CdS

Inzaghi con i due titoli conquistato è già nella storia dell’Inter, ma il bello viene adesso, con il terzo trofeo da poter alzare ma non dipende solo dai nerazzurri.

NELLA STORIA – Simone Inzaghi con i due titoli conquistati al suo primo anno sulla panchina nerazzurra è già entrato nella storia. Prima di lui c’erano riusciti soltanto Mourinho e Benitez. Il primo a distanza di dieci anni viene ricordato ancora, lo spagnolo, invece, è durato solo sei mesi. Inzaghi però non si accontenta, e così dopo aver conquistato i due trofei, non si accontenta e punta al terzo. Vero che il Milan ha il destino nelle sue mani, ma la sfida con l’Atalanta sarà comunque impegnativa per i rossoneri. E l’Inter, in ogni caso, non ha intenzione di mollare, nemmeno dopo aver sollevato la Coppa Italia. Dovesse arrivare pure lo scudetto-bis, si tratterebbe di una sorta di mini-Triplete. In ogni caso, di un’impresa straordinaria, considerando le premesse con cui era partita la stagione. Non a caso, la scorsa estate, l’asticella degli obiettivi era stata decisamente abbassata: arrivare tra i primi quattro posti in campionato e qualificazione alla seconda fase della Champions League.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno

