Inzaghi: “Gare a porte chiuse? Dico no! I...

Inzaghi: “Gare a porte chiuse? Dico no! I tifosi sono il cuore del calcio”

Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, oggi in conferenza stampa dopo la partita ha ribadito il suo parere di non voler giocare a porte chiuse, considerando i tifosi il cuore di questo sport.

“NO PARTITE A PORTE CHIUSE” – Simone Inzaghi in conferenza stampa parla dell’emergenza Coronavirus, dicendosi contrario riguardo i match a porte chiuse: «Emergenza Coronavirus? È giusto fare prevenzione e capire da dove parte il problema, provando a fermare il campionato. Non dobbiamo sottovalutare quello che sta capitando, il calcio si sta muovendo verso la direzione giusta. La soluzione non sono le gare a porte chiuse, perché i tifosi sono il cuore del nostro sport. È giusto condividere il calcio con le tifoserie, bisognerà trovare un rimedio alternativo a questa problematica».