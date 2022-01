Inzaghi garanzia per il nuovo anno, superare il record sarebbe un’impresa

Anno nuovo, l’Inter ha una garanzia ed è Simone Inzaghi. Il tecnico vuole continuare con il filotto di partite e ricominciare con una vittoria, per riprendere il suo record con la Lazio nella stagione 2019-2020.

NUOVI RECORD – Inzaghi nei suoi cinque anni alla Lazio non ha mai perso alla ripresa del campionato dopo le feste natalizie, è questa la garanzia dell’Inter in vista del nuovo anno. I nerazzurri vogliono ripetere quanto fatto la scorsa stagione con la vittoria dello scudetto. La squadra al momento ha chiuso il 2021 con ben 7 successi di fila in campionato, Inzaghi dal canto suo non solo vuole partire bene con il Bologna, ma vuole anche continuare così da eguagliare il suo record alla Lazio di ben undici vittorie consecutive. Dopo i rossoblù, l’Inter in campionato sfiderà Lazio, Atalanta e Venezia per provare ad eguagliare quel record, e si dovrebbe aggiungere la vittoria in campionato con il Milan per provare addirittura a superarlo. Insomma, si tratterebbe di una vera e propria impresa che di fatto significherebbe sbaragliare la concorrenza in ottica scudetto.

Fonte: Corriere dello Sport – P.Gua.