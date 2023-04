Inzaghi, futuro in bilico! Juventus-Inter occasione per rialzarsi – CdS

Simone Inzaghi è finito sulla graticola dopo l’ennesima sconfitta dell’Inter in campionato. La sfida contro la Juventus, in programma questa sera, è l’occasione giusta per rialzarsi

OCCASIONE – Questa sera l’Inter sfiderà la Juventus per la gara d’andata delle semifinali di Coppa Italia. I nerazzurri arrivano da un periodo complicato, con ben 4 sconfitte nelle ultime 5 partite disputate in campionato. La posizione di Simone Inzaghi è a rischio ma, come ricorda l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il tecnico nelle sfide di Coppa si esalta: prepara al meglio le partite e riesce a trasmettere la giusta carica ai calciatori. La sfida contro i bianconeri è l’occasione giusta per rialzarsi. La Coppa Italia è ritenuto un obiettivo secondario rispetto a quelli in cui l’Inter è ancora in corsa, ma certamente tornare da Torino con un risultato negativo aumenterebbe la tensione e renderebbe la situazione ancora più delicata.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno