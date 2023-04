Inzaghi, futuro appeso a un filo chiamato Benfica. Ma resta una priorità – CdS

Il futuro di Simone Inzaghi è appeso a un filo che porta il nome della Champions League, non solo quella imminente contro il Benfica ma soprattutto l’edizione 2023-24. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, però, un divorzio a giugno non è da escludere a prescindere dall’obiettivo.

IN BILICO – L’Inter non potrà fare a meno della prossima qualificazione in Champions League, questo è l’obiettivo chiaro della società e per questo dovrà essere raggiunta in un modo o nell’altro. Questa è la sintesi del confronto tra i vertici della società e Simone Inzaghi, andato in scena sabato sera dopo la disfatta di San Siro. Il tecnico ha abbandonato lo stadio dopo la mezzanotte, mentre i dirigenti, compreso Zhang, si sono trattenuti per un’altra mezz’ora. Vero è che la classifica si è dannatamente complicata, ma con 8 giornate ancora da disputare, in casa nerazzurra c’è la convinzione che si possa ancora rimettersi in careggiata. Il futuro di Inzaghi passa anche dalla sfida di ritorno dei quarti di finale contro il Benfica.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno