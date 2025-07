Inzaghi fuori e protesta: «Ci sono stati episodi che hanno condizionato»

Inzaghi protesta un po’ dopo l’uscita dell’Al Hilal dal Mondiale per Club FIFA per opera del Fluminense, giustiziere dell’Inter agli ottavi di finale.

EPISODI – Simone Inzaghi è uscito dal Mondiale per Club. L’ex allenatore dell’Inter, il caso ha voluto, che fosse estromesso dalla competizione americana proprio dalla squadra che ha sbattuto fuori la Beneamata agli ottavi di finale, ossia il Fluminense. I brasiliani, allenati da Renato Gaucho, hanno vinto 2-1 dopo una partita durata praticamente 100 minuti. Nel post partita, l’ex tecnico nerazzurro e oggi all’Al Hilal ha parlato in questa maniera reclamando anche un po’: «È stata una partita equilibrata e combattuta, decisa da un episodio. Complimenti al Fluminense, ma anche ai miei per come l’hanno giocata. Ci sono stati degli episodi che hanno condizionato, ma hanno avuto il cuore. Abbiamo fatto un gran mondiale, ma dobbiamo essere felici, fieri e orgogliosi. Siamo andati alla grande, oltre ogni aspettativa. Abbiamo rappresentato il Paese e fatto una grande prova. Ho ringraziato tutti i miei ragazzi uno a uno prima di parlare». In particolare, Inzaghi si riferisce all’episodio del primo tempo, quando il signor Makkelie ha concesso il rigore a Marcos Leonardo, per poi cambiare idea dopo On Field Review. Il secondo, invece, ha riguardato Kalidou Koulibaly, buttato giù in area di rigore. Sia Makkelie che sala VAR hanno deciso di far proseguire.