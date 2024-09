Inzaghi fuori dai nominati per l’Allenatore dell’anno. Ci sono due futuri rivali

Nel corso di questi minuti stanno uscendo i nominati per i premi della prossima cerimonia del Pallone d’Oro. Tra questi anche l’Allenatore dell’anno, con sei candidati tra i quali non figura però Simone Inzaghi dell’Inter. Presenti, invece, due futuri rivali in Champions League.

FUORI DAI NOMINATI – Nonostante la grande stagione che ha portato alla seconda stella dell’Inter, Simone Inzaghi non è fra i nominati al premio di Allenatore dell’anno, che sarà assegnato durante la prossima cerimonia del Pallone d’Oro. Non è bastata la vittoria dello scudetto, con l’uscita agli ottavi di finale di UEFA Champions League contro l’Atletico Madrid dopo la lotteria dei rigori persa al Wanda Metropolitano. Sei i candidati in totale, fra cui figurano anche – per restare in tema Champions League – due futuri rivali.

Niente Inzaghi: i sei candidati al premio di Allenatore dell’anno

CANDIDATI – Senza Simone Inzaghi, sono questi i sei candidati al premio di Allenatore dell’anno: Gian Piero Gasperini, protagonista della storica vittoria dell’Europa League alla guida dell’Atalanta, Luis De La Fuente, vincitore di EURO 2024 con la Spagna, Lionel Scaloni, vincitore della Copa América con l’Argentina (grazie a Lautaro Martinez), Carlo Ancelotti, che ha conquistato un’altra Champions League con il Real Madrid. Oltre a loro, come detto, i due futuri rivali dell’Inter di Simone Inzaghi nella fase campionato della nuova Champions League: Pep Guardiola, ancora campione d’Inghilterra con il Manchester City, e infine Xabi Alonso, che ha portato una storica Bundesliga da imbattuto sulla panchina del Bayer Leverkusen.