Inzaghi fuori dal Mondiale per Club! Il Fluminense batte il suo Al Hilal

Il Fluminense vince 2-1 contro l’Al Hilal di Simone Inzaghi e accede in semifinale del Mondiale per Club. Due rigori non concessi agli arabi.

INZAGHI FUORI! – Il Mondiale per Club ritorna con i quarti di finale. Non ci sono squadre italiane, perché sia l’Inter che la Juventus sono state eliminate, rispettivamente dal Fluminense e dal Real Madrid. In campo proprio la squadra che ha battuto i nerazzurri, che ad Orlando giocano contro la squadra di Simone Inzaghi, ossia l’Al Hilal. Primo tempo molto tattico, con il Fluminense che gioca meglio, difendendosi con ordine dai pochi attacchi arabi. La squadra di Renato Gaucho, alias Frustaluppi, si conferma molto organizzata e rognosa. Al 40′ il match si sblocca: Joao Cancelo spazza malissimo, Nonato rimette dentro e Martinelli si porta avanti la palla col destro e calcia col mancino, trovando un super gol a battere il marocchino Bounou. Nella ripresa, l’Al Hilal entra bene e dopo cinque minuti trova il gol del pari con il gol di rapina del brasiliano Marcos Leonardo, che salendo a quota 4 gol diventa il capocannoniere del torneo. Ma il Fluminense non molla e al 70′ Hercules riporta i brasiliani avanti. Secondo gol consecutivo per il centrocampista, dopo il 2-0 siglato all’Inter. La partita finisce dopo sette minuti di recupero, Inzaghi esce dal Mondiale. L’ex tecnico nerazzurro ha però da reclamare su due rigori non dati. Uno nel primo tempo su Marcos Leonardo, con Makkelie che prima lo fischia e poi lo toglie al monitor; il secondo su Koulibaly, praticamente placcato in area di rigore.

FLUMINENSE-AL HILAL 2-1

40′ Martinelli, 50′ Marcos Leonardo, 70′ Hercules