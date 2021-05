Inzaghi, firma con l’Inter e prima conference call. Slitta l’annuncio – CdS

Simone Inzaghi è il nuovo allenatore dell’Inter, tutto è già stato messo nero su bianco nella giornata di ieri. Tra le colonne del “Corriere dello Sport” viene spiegato anche il motivo del rinvio dell’annuncio.

TUTTO PRONTO – L’Inter riparte da Simone Inzaghi con l’intenzione di continuare quanto iniziato da Antonio Conte, ripartendo già dal fedelissimo 3-5-2. Secondo il quotidiano romano il tecnico piacentino avrebbe già parlato con i dirigenti nerazzurri in una lunga conference call, così per iniziare a programmare la nuova stagione e chissà, parlare anche di mercato. Il motivo della riunione a distanza si collega anche al rinvio dell’annuncio ufficiale che, potrebbe arrivare la prossima settimana, ma non sarebbe sorprendente se arrivasse a fine mese. Il motivo sta nell’evitare di creare ulteriori tensioni tra lui e il presidente della Lazio, Claudio Lotito. Il contratto di Simone Inzaghi con il club biancoceleste, difatti, termina il 30 giugno. L’Inter dunque lavora a distanza per programmare la nuova stagione e fissare gli obiettivi stagionali che, per quanto riguarda la Serie A, sarà innanzitutto quello di confermare un posto tra le prime quattro del campionato. L’obiettivo societario invece, sarà quello di mantenere comunque un assetto competitivo per il campionato.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno

Per leggere la notizia completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.