Inzaghi, il figlio: «Grazie tifosi Inter! Capisco l’amarezza, forse è un arrivederci. Amala»

L’addio di Simone Inzaghi dall’Inter non ha lasciato indifferenti nemmeno i suoi affetti più cari. Sui social, in particolare su Instagram, è intervenuto Tommaso Inzaghi, figlio dell’ormai ex tecnico nerazzurro, per condividere un toccante messaggio d’addio rivolto alla tifoseria interista. Parole sincere e cariche di emozione, a testimonianza del forte legame creatosi con l’ambiente nerazzurro in questi quattro anni.

IL SALUTO – Tommaso Inzaghi ci tiene a ringraziare l’Inter e i tifosi nerazzurri per questi quattro anni di intense emozioni: «Buongiorno interisti, ci tenevo a ringraziarvi dal profondo del cuore. Solo grazie a un legame di sangue con mio padre mi avete fatto sentire a casa in questi quattro anni. Voglio anche dire grazie a lui, mio padre, per le emozioni che mi ha fatto vivere, per la passione e quel rettangolo verde. Le parole, a volte, non bastano… Perché, come mi ha insegnato lui, contano i fatti. Una relazione d’amore che è finita nel modo più bello… Con un abbraccio dopo una litigata. Lasciarsi per crescere e cambiare».

Tommaso a cuore aperto, parla dell’addio di papà Simone

CIAO INZAGHI – Il saluto finale di Tommaso Inzaghi: «apisco l’amarezza di questo momento: forse è un arrivederci, forse un addio. Ma una cosa è certa: Milano rimarrà indelebile nel mio cuore. Amala! A presto». Parole che chiudono un capitolo umano e sportivo, ma lasciano aperta la porta ai ricordi. E forse, anche a un futuro ritorno.