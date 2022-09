Inzaghi, fiducia da dirigenza Inter! Ecco le soluzioni per ripartire – TS

L’Inter si compatta attorno a Simone Inzaghi. Secondo Tuttosport il tecnico gode della fiducia della dirigenza che, nella riunione svoltasi ieri, ha formulato alcune richieste

RICHIESTE – Inzaghi incassa la fiducia della dirigenza dell’Inter e di Steven Zhang, che fanno da “scudo” all’allenatore in un momento estremamente difficile per la squadra. Nel colloquio avuto ieri con l’allenatore, i dirigenti nerazzurri hanno trovato un Inzaghi determinato e lucido nell’analizzare i problemi che affliggono la squadra. Secondo Tuttosport si lavorerà innanzitutto sull’intensità e si cercherà di rendere più difensivo il 3-5-2 disegnato dal tecnico, in maniera simile a quanto fatto da Conte nell’anno dello scudetto. I dirigenti, inoltre, secondo il quotidiano hanno deciso di infondere tranquillità all’allenatore, in modo che possa vivere con meno ansia le partite. È arrivato, infine, il consiglio di risolvere in maniera definitiva l’alternanza fra Handanovic ed Onana: essa rappresenta un ulteriore motivo di confusione per la difesa nerazzurra.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino