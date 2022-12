Inzaghi: «Fabbian in Nazionale? Reggina ambiente giusto per crescere!»

Fabbian, insieme Pierozzi, è stato convocato in Nazionale da Roberto Mancini (vedi articolo). Sul centrocampista della Reggina, in prestito dall’Inter, ha parlato il suo tecnico Inzaghi

GRANDE SIGNIFICATO − In conferenza stampa alla vigilia di Reggina-Bari, Pippo Inzaghi ha commentato con orgoglio la convocazione del prestito Inter, Giovanni Fabbian, in Nazionale: «Siamo contenti del percorso intrapreso. Grazie al lavoro della proprietà ci prendiamo i meriti come le convocazioni di Pierozzi e Fabbian. Portarli in Nazionale significa che qui c’è l’ambiente giusto per crescere. È una bella soddisfazione per la Reggina».