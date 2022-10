Inzaghi fa un favore a Zhang (di rientro a Milano): gli ottavi valgono oro – CdS

La qualificazione agli ottavi di finale vale oro per l’Inter, ma soprattutto per Steven Zhang, di rientro a Milano dagli USA. Di seguito la notizia riportata dal Corriere dello Sport.

OTTAVI DI FINALE – Steven Zhang dagli Usa ha festeggiato via social, ma domenica, per la sfida con la Salernitana, sarà in tribuna a San Siro. Insieme alla qualificazione agli ottavi, infatti, nei forzieri nerazzurri possono entrare una ventina di milioni in più, tra premio per il passaggio alla seconda fase, incremento del market tool e potenziale record d’incasso per il match in casa. Insomma, sarebbe ossigeno puro per le casse del club. Ma non certo per fare mercato a gennaio, semmai per affrontare la questione rinnovo per Milan Skriniar con argomenti più solidi.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno