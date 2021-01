Inzaghi F.: Â«Inter-Juventus grande partita. I nerazzurri devono crederciÂ»

Inzaghi F.: «Inter-Juventus grande partita. I nerazzurri devono crederci»

Filippo Inzaghi Benevento

Intervistato a “Sky Sport” nel postpartita della sfida persa per 4-1 dal suo Benevento contro il Crotone, Filippo Inzaghi ha anche risposto a una domanda su Inter-Juventus di questa sera. Il tecnico dei campani ha anche sottolineato quanto il Covid stia condizionando il campionato di quest’anno.

DOVERE DI CREDERCI – Secondo Filippo Inzaghi, quella di stasera sarà una partita come sempre interessante. Queste le sue parole a “Sky Sport”, alla domanda su chi sia la favorita: «Inter-Juventus è come sempre una bella partita, reputo sempre i bianconeri la squadra da battere. I nerazzurri, usciti dalla Champions League, hanno però il dovere di crederci. Sarà un campionato equilibrato e con questa storia del Covid si possono perdere anche dei giocatori da un momento all’altro. Diventa tutto più complicato e difficile. Purtroppo la pandemia condizionerà il campionato e non sarà mai così aperto come quest’anno».