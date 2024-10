Inzaghi e l’equilibrio in campionato: una realtà definita? Il punto

Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ribadisce da inizio campionato che la Serie A sarà più equilibrata rispetto a quanto visto nelle ultime due stagioni. Un quadro che potrebbe essere confermato al termine della giornata.

IL PUNTO – Simone Inzaghi, nella conferenza stampa di vigilia e in un’intervista successiva realizzata da Matteo Barzaghi a Sky Sport, ha posto l’accento sulla componente di equilibrio che caratterizza la Serie A. Il tecnico piacentino sostiene che quanto si vedrà nel prosieguo della stagione attuale sarà diverso rispetto all’andamento generale riscontrato nelle ultime due annate: «Vogliamo far bene, anche se siamo solo agli inizi di questa stagione. Per me sarà un campionato molto più aperto rispetto agli ultimi due anni. Ci sono tante squadre che si sono rinforzate molto. Quello che sappiamo è che sarà dura per tutti».

L’equilibrio di cui parla Inzaghi passa anche da Inter-Juventus

SFIDA UTILE – Inter-Juventus non dirà soltanto lo stato di forma attuale delle due compagini, ma potrà consentire agli osservatori di effettuare qualche considerazione anche sul futuro dell’annata. Dalla vittoria di una delle due squadre, e dal modo in cui ciò eventualmente avverrà, potranno discendere varie osservazioni in merito alla forza di Inter e Juventus e alle loro ambizioni per il prosieguo della stagione. Di ciò è consapevole anche Inzaghi, che però preferisce limitare la portata del match per evitare contraccolpi indesiderati.