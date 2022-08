F. Inzaghi elogia un giovane dell’Inter: «Mi ha convinto in due giorni»

Filippo Inzaghi ha parlato dopo la sconfitta della sua Reggina in Coppa Italia contro la Sampdoria. Il tecnico del club calabrese ha elogiato Fabbian, classe 2003 in prestito dall’Inter e arrivato in prestito proprio dai nerazzurri (vedi articolo).

CONVINCENTE – Filippo Inzaghi ha commentato la partita di Coppa Italia della sua Reggina contro la Sampdoria, elogiando il giovane Fabbian in prestito dall’Inter: «La società mi ha accontentato prendendo alcuni giocatori di spessore che conoscevo, ma abbiamo cominciato a lavorare dal 20 di luglio. Anche a Salerno la squadra mi era piaciuta. Ora ci riposeremo due giorni, da lunedì penseremo a Ferrara. Fabbian è un 2003, in due giorni mi ha convinto a schierarlo titolare perché i giovani pronti e bravi bisogna avere il coraggio di farli giocare».