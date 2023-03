Inzaghi ed il ‘piano B’: il tecnico dell’Inter ‘risponde’ ad Adani – TS

Simone Inzaghi si è tolto qualche sassolino dalla scarpa. Il tecnico dell’Inter, secondo Tuttosport, nel corso dell’intervista rilasciata alla viglia di Spezia-Inter, ha replicato sulla questione “piano B” lanciando una frecciata a Lele Adani

FRECCIATA – :Simone Inzaghi non le manda a dire. Alla viglia di Spezia-Inter, intervistato da InterTV, il tecnico ha parlato a proposito del suo sistema di gioco e la presunta mancanza di un “piano B”. Una pecca evidenziata da Lele Adani nel corso di un’intervista a Tuttosport. Il tecnico ha così replicato: «Inizialmente nella mia carriera e anche nel mio primo anno da professionista ho giocato con un altro modulo (il 4-3-3, ndr) -. Adesso qui all’Inter e negli ultimi anni alla Lazio secondo me c’erano le caratteristiche giuste per i giocatori e abbiamo ottenuto ottimi risultati, ma durante la gara si può sempre cambiare, magari mettendo un attaccante in più. Di volta in volta cercherò di fare le giuste considerazioni».

Fonte: Tuttosport – Federico Masini