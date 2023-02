Inzaghi e Pioli, come arrivano i due tecnici al Derby di Milano – TS

Simone Inzaghi si prepara al terzo Derby stagionale forte della vittoria in quello di Supercoppa, terminato 3-0 per i nerazzurri.

COLPO DI RENI – Simone Inzaghi è pronto per il Derby di Milano. Secondo Tuttosport è lui colui che ci arriva meglio tra i due tecnici: «Inzaghi ha tenuto saldo il suo posto vincendo la Supercoppa e passando il turno in Coppa italia. Stefano Pioli invece traballa con due pareggi a quattro sconfitte. Il Derby diventa decisivo. Inzaghi ha sempre dimostrato di sapere venir fuori dai momenti di difficoltà. Quest’anno lo si è visto nelle sfide con il Barcellona, o contro il Napoli a inizio 2023. Inzaghi non sarebbe comunque tranquillo. Il motivo sarebbe la sensazione di non godere della fiducia della società. Nonostante lo Scudetto perso lo scorso anno, ha portato a casa tre trofei ai nerazzurri». Sarà fondamentale affrontare la partita con la giusta mentalità.

Fonte: Tuttosport – Sandro Bocchio