Inzaghi, due giorni di riposo al gruppo ma Sanchez lavorerà anche domani – CdS

Inzaghi in vista di Sampdoria-Inter ha concesso due giorni di riposo ai giocatori rimasti ad Appiano Gentile, anche se, come riportato dal “Corriere dello Sport”, Alexis Sanchez continuerà a lavorare anche domani.

DA APPIANO GENTILE – Inzaghi non vuole cali di concentrazione alla ripresa del campionato e soprattutto vuole gestire al meglio anche le energie. Per questo motivo il tecnico italiano ha concesso due giorni di riposo al gruppo rimasto ad Appiano Gentile, anche se, come riportato dal quotidiano romano, Alexis Sanchez lavorerà anche domani, proseguendo così il programma di riabilitazione. Difficile sapere oggi se il cileno sarà a disposizione in vista della sfida di campionato contro la Sampdoria, quel che è certo è che Inzaghi vuole conquistare i tre punti ed eguagliare la partenza del suo predecessore al suo primo anno: punteggio pieno nelle prime tre giornate contro Lecce, Cagliari e Udinese.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti